Güroymak'ta temiz çevre için farkındalık yürüyüşü yapıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde temiz çevre için farkındalık yürüyüşü yapıldı.

İlçedeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan coğrafya öğretmenleri, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, öğretmen, öğrenci ve idareciler okul bahçesi ve çevresinde çöp topladı, Mehmetçik Parkı'na kadar yürüyüş yaptı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Eşref Mutlu, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

İpekyolu Kız Meslek Lisesi öğrencisi Nilay Dursun, çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Atıkların doğru yönetilmemesinin çevreyi, toprağı, suyu ve havayı zehirlediğini belirten Dursun, "Bu kirlilik döngüsünü kırmak için bireysel sorumluluk almalıyız. Temiz bir çevre sadece yetkililerin değil her bireyin görevidir. Günlük yaşamda atılacak küçük adımlar çevre temizliği konusunda büyük fark yaratacak." dedi.