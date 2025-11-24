Güroymak'ta Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim programı düzenlendi. Etkinlikte Kaymakam ve Belediye Başkanı öğrenci ve öğretmenlerle birlikte fidan dikip, çocuklara oyuncak dağıttı.
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ve Belediye Başkanı Eşref Mutlu, öğrenci ve öğretmenlerle fidan dikti.
Ardından okulu gezen Uzun ve protokol üyeleri, öğrencilere oyuncak dağıttı.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit, İlçe Emniyet Müdür Vekili Merve Zeytün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel