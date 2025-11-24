Güroymak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve ödüller dağıtıldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Güroymak Bölge Yatılı Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı durulunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.
Mesleğe yeni başlayan eğitimcilerin yemin ettiği programda yarışmalarda dereceye öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.
Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
