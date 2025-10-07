Güroymak Kent Meydanı Yenileniyor

Haberler

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kent meydanının modern bir görünüme kavuşması için yenileme çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Eşref Mutlu, projede esnaf ve vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını belirtti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kent meydanının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Güroymak Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kent meydanın modern görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, kent estetiğini ön planda tutan yeni düzenleme için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kent meydanında vatandaşın daha rahat vakit geçirebileceği, sosyal etkinliklerin yapılabileceği ve ilçeye yakışan bir alan oluşturmak istediklerini belirten Mutlu, "Proje hazırlık sürecinde esnaf ve vatandaşlarımızın görüşünü aldık. Meydan düzenlemesinde halkımızın taleplerini dikkate aldık. Yeni peyzaj düzenlemesiyle ilçemize hem estetik hem de işlevsel bir alan kazandıracağız." dedi.

