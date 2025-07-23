Güroymak Belediyesi Yeni Araçlarla Hizmet Kalitesini Artırıyor

Güroymak Belediyesi Yeni Araçlarla Hizmet Kalitesini Artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Güroymak Belediyesi, çevre temizliği, altyapı ve ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 yeni aracını filosuna ekledi. Belediye Başkanı Eşref Mutlu, hizmet kalitesini artırmak için araç filolarını sürekli güçlendireceklerini belirtti.

Bitlis Güroymak Belediyesi, çevre temizliği, altyapı ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacak 6 yeni aracı filosuna kattı.

Nihat Kızılçam Garaj Amirliği önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Eşref Mutlu, hizmet kalitesini artırmak ve ilçeye daha etkin hizmet sunmak amacıyla araç filolarını sürekli güçlendirdiklerini söyledi.

Vatandaşlara daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet ulaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Mutlu, yeni araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Araçların belediyenin çevre temizliği, altyapı ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu

İzlerken utandık! Sokak ortasında erkek kavgasına tutuştular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı

Okan Buruk'tan yıldız oyuncuya transferde açık kapı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.