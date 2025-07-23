Güroymak Belediyesi Yeni Araçlarla Hizmet Kalitesini Artırıyor

Bitlis Güroymak Belediyesi, çevre temizliği, altyapı ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacak 6 yeni aracı filosuna kattı.

Nihat Kızılçam Garaj Amirliği önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Eşref Mutlu, hizmet kalitesini artırmak ve ilçeye daha etkin hizmet sunmak amacıyla araç filolarını sürekli güçlendirdiklerini söyledi.

Vatandaşlara daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet ulaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Mutlu, yeni araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Araçların belediyenin çevre temizliği, altyapı ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacağı bildirildi.