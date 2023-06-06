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Güreşen boz ayılar kamerada

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Güreşen boz ayılar kamerada Erzurumlu doğasever Bülent Erkan İspir'de boz ayıları güreşirken görüntüledi.

Güreşen boz ayılar kamerada

ERZURUM - Erzurumlu doğasever Bülent Erkan İspir'de boz ayıları güreşirken görüntüledi.

Erzurum'un ispir ilçesinde yaşayan dağcı doğasever Bülent Erkan, doğa yürüyüşü sırasında Sırtın yaylasında çok sayıda boz ayıyı gördü. Boz ayılardan ikisinin güreştiği anları görüntüleyen Erkan, doğa yürüyüşleri sırasında bu tarz görüntülerle karşılaştığını bu kez iki ayıyı güreşirken çekmeyi başardığını söyledi.

Bülent Erkan'ın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Güncel

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