Gürcistan'da Savunma Bakanlığı çalışanları ve askerlere Türkçe Dil Eğitimi sertifikaları verildi

Milli Savunma Bakanlığı ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasındaki askeri eğitim ve işbirliği faaliyetleri kapsamında eğitim alan Gürcü askerlere ve Savunma Bakanlığı personeline "Türkçe Dil Eğitimi" sertifikaları takdim edildi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki "Askeri Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri" kapsamında tamamlanan "3'üncü Dönem Türkçe Dil Eğitiminin" kapanış ve sertifika töreni başkent Tiflis'te yapıldı.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) yapılan törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Dil Okulu Komutanı Albay Kakhaber Nikoleişvili, Tiflis YEE Koordinatörü Ahmet Bahadır Şahin, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İlhan Öktendural ile kursiyerler katıldı.

Tiflis YEE Koordinatörü Şahin programda yaptığı konuşmada, "Kursiyerlerimiz, 20 Şubat-17 Nisan tarihleri arasında A1 ve A2 seviyelerinde toplam 72 saatlik eğitimi başarıyla tamamladılar ve sertifika almaya hak kazandılar." ifadesini kullandı.

Şahin, yaz döneminde yapılması planlanan 4'üncü dönem Türkçe kurslarına yönelik hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Söz konusu programın, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasını son derece değerli bulduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Arı da, bu tür programların ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sağladığını söyledi.

Bir aydan uzun bir süre önce Gürcistan'da görev yapmaya başladığını aktaran Arı, "Bu arada, hangi Gürcistan üst düzey yetkilisiyle görüşsem, ilişkilerin mükemmeliyetini vurguladı." dedi.

İki gün önce Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile bir araya geldiğini kaydeden Arı, "İlişkilerimizin, askeri ilişkilerimizin, işbirliğimizin tüm boyutlarıyla ne kadar ileri bir aşamada olduğunu kaydettik." diye konuştu.

Arı, Gürcistan ile olan mükemmel ilişkilerden Türkiye olarak büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Halklarımız arasındaki bağlar çok kuvvetli. Bu da hem sınır komşusu olmamızdan kaynaklanıyor, hem ortak tarihimizden kaynaklanıyor." dedi.

Eğitim kursuna katılan askerler ve Gürcistan Savunma Bakanlığı çalışanlarına teşekkür eden Arı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de Gürcüce eğitim aldığını belirtti.

Albay Nikoleişvili de dil eğitiminin ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin ve müttefikliğin güçlendirilmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Nikoleişvili bu tür eğitim programlarının karşılıklı tecrübelerin paylaşılması ve iki ülke halklarının Türkiye ile Gürcistan'ın tarihini ve kültürünü öğrenmesine katkı sağladığını söyledi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.