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Gürcistanlı piyanist Gigashvili, Bursa'da Hikmet Şimşek'i anma konserinde çaldı

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Gürcistanlı piyanist Gigashvili, Bursa'da Hikmet Şimşek'i anma konserinde çaldı
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BBDSO, Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri'nde Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili'yi sanatseverlerle buluşturdu. Merinos AKKM'de şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde eserler seslendirildi; Gigashvili, Deliorman ve orkestra uzun süre alkışlandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde Gürcistanlı piyanist Giorgi Gigashvili'yi sanatseverlerle buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Cemi'i Can Deliorman ???????yönetti.

Gecede "Danse Macabre Op. 40", "Piyano Konçertosu G Majör M83", ve "Senfoni No. 40" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konserin sonunda piyanist Gigashvili, şef Deliorman ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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