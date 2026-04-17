Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Arı ile bir araya geldi

Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Arı ile bir araya geldi
Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ile strategik ilişkiler ve işbirliğinin güçlendirilmesi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ile görüştüğü bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Botchorishvili'nin Büyükelçi Arı ile Tiflis'te Dışişleri Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik ilişkileri ve işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşme sırasında bölgedeki mevcut duruma değinildi, bölgenin kalkınması ve uzun vadeli refahı için barış ve istikrarın desteklenmesinin bir ön koşul olduğu vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bakan Botchorishvili'nin, Büyükelçi Arı'ya Gürcistan'daki görevinde başarılar dilediği bildirildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
