Gürcistan, Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'daki Askeri Birlikleri Geri Çekme Çağrısında Bulundu

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki askeri birliklerini geri çekme çağrısında bulundu.

Bakanlık, Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve "Güney Osetya" savaşı olarak da bilinen savaşın 17. yılı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın 17 yıl önce Gürcistan'a saldırdığı ifade edilen açıklamada, 2008'deki savaş nedeniyle ülkenin Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin işgal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus tarafının, iki ülke arasında 12 Ağustos 2008'de imzalanan ateşkes anlaşmasına bugüne kadar uymadığı bildirilerek şunlar kaydedildi:

"(Rusya) Ayrıca, uluslararası normları ihlal ederek Gürcistan'ın ayrılmaz bölgelerini Rusya'nın siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal sistemlerine entegre etmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Bu amaçla son zamanlarda atılan birçok yasa dışı adım, özellikle endişe verici."

Söz konusu bölgelerden yerinden edilen Gürcistan vatandaşlarının geri dönmesinin Rusya tarafından engellendiği aktarılan açıklamada, böylece Moskova'nın uluslararası hukuk standartlarını ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada, Tiflis hükümetinin işgalin ve Gürcistan-Rusya arasındaki çatışmanın diplomatik yöntemlerle sonlanması için barışçıl politika izlemeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Gürcistan hükümeti, işgal hattıyla bölünmüş topluluklar arasında uzlaşmayı ve güveni yeniden sağlamak için adımlar atıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'yı sözde bağımsız devletler olarak tanımaktan vazgeçmeye ve bölgelerdeki askeri birliklerini geri çekme çağrısı yapıldı.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.