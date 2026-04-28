Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti'nin yeni başkanı Zurab Pataradze oldu

Gürcistan'da hükümette yapılan değişiklikler kapsamında, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanlığı görevine Zurab Pataradze getirildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin geçen hafta açıkladığı kabine revizyonu çerçevesinde, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti için yeni başkan belirlendi.

Kobakhidze'nin, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Sulkhan Tamazaşvili'yi İçişleri Bakanlığı görevine atamasının ardından, 2016-2018 yıllarında aynı görevi yürüten Gürcistan'ın Bakü Büyükelçisi Pataradze, yeni başkan adayı olarak gösterildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Başbakan İrakli Kobakhidze'nin desteklediği Pataradze ve oluşturduğu kabinenin onaylanması için Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, başkent Batum'da toplandı.

13 üyeli Konsey, daha önce Türkiye ve Kazakistan'da büyükelçilik görevlerinde de bulunan Pataradze ve kabinesini onayladı.

Başbakan Kobakhidze, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Devlet Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanlığı görevlerinde değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.

Kobakhidze, Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Mamuka Mdinaradze'nin devlet bakanı olarak atanacağını, İçişleri Bakanı Geka Geladze'nin Devlet Güvenlik Dairesi Başkanlığına, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Sulkhan Tamazaşvili'nin ise İçişleri Bakanlığı görevine getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Haberler.com
500

Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

Neler oluyor? Son 72 saatte radara takılan hareketlilik tedirgin etti
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı