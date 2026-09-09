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Gürcistan'dan kalkan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan'dan kalkan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
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UÇAK LİMANA ÇEKİLDİRize’de denize acil iniş yapan F-JIGU tescilli Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif uçak, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı.

UÇAK LİMANA ÇEKİLDİ

Rize'de denize acil iniş yapan F-JIGU tescilli Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif uçak, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Pazar Sahil Güvenlik Komutanlığı Limanı'na getirilen uçağın, halatla bağlandığı polis teknesiyle kıyıya çekildiği anlar ekipler tarafından görüntülendi. Uçakta uzman ekipler tarafından incelemelerin süreceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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