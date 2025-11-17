Gürcistan'da Düşen Askeri Uçakla İlgili Açıklama

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan'ın Signagi bölgesinde düşen askeri kargo uçağıyla ilgili, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili sorular üzerine Bakan Güler, "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" İfadelerini kullandı.

KARA KUTU TUSAŞ TARAFINDAN İNCELENİYOR

Bakan Güler, bu tespitlerin netleşmesinin karakutu çözümleme çalışmalarının ardından mümkün olacağını dile getirdi. Kara kutunun şu anda Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından incelendiğini aktaran Bakan Güler, "C-130'lar 1957'den beri kullanıyoruz. 1999'da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" dedi.