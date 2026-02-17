Haberler

Gürcistan: Tarihi topraklarımızın işgali, ülkemiz için en büyük sorun olmaya devam ediyor

Gürcistan: Tarihi topraklarımızın işgali, ülkemiz için en büyük sorun olmaya devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Tiflis'teki yıllık konuşmasında, ülkesinin toprak bütünlüğü sorununa vurgu yaptı ve tarihi toprakların işgalinin en büyük sorun olduğunu ifade etti. Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri için barışçıl bir politika izleneceğini belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, ülkesinin tarihi topraklarının işgalinin en büyük sorun olmaya devam ettiğini bildirdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, başkent Tiflis'te parlamentoda yaptığı yıllık konuşmasında ülkesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Kavelaşvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorununun devam ettiğini söyleyerek "Tarihi topraklarımızın işgali, ülkemiz için en büyük sorun olmaya devam ediyor." dedi.

İşgal altındaki Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde yaşayan halklarıyla birlik ve beraberlik içinde bulunarak ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini kaydeden Kavelaşvili, bunun için barışçıl politika izlemeye devam edeceklerini belirtti. Kavelaşvili, barış politikası uygulanarak ülkenin kalkınmasıyla Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanabileceğini dile getirdi.

"Attığımız adımlar sadece barış hakkında konuşmadığımızı, güveni yeniden sağlamak ve yıkılan köprüleri tekrar inşa etmek için gerçekten çaba sarf ettiğimizi kanıtlıyor." diyen Kavelaşvili, küresel barışın güçlendirilmesine katkı sağlamak istediklerini belirtti."

Kavelaşvili, "Bugün amacımız barışı teşvik etmek, ekonomimizi güçlendirmek, ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini en aza indirmek, özgürlüğü ve istikrarlı bir ortamı korumak ve her vatandaşımızın kendi hissedeceği refahın büyümesini sağlamak. Bunu başarmak ise ancak Gürcü halkının birlik içinde olmasıyla mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Gürcistan çok ağır baskılara direndi"

Kavelaşvili, dış güçlerin desteklediği bazı grupların Gürcistan'da 4 Ekim 2025'te hükümeti yasa dışı yollarla devirme girişiminde bulunduğunu söyledi.

Gürcistan güvenlik güçlerinin, son yıllarda 5 kez hükümete yönelik devrim girişimini önlediğini kaydeden Kavelaşvili şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, dış güçlerin kendi kontrolleri altındaki yerel aktörleri kullanarak uyguladığı baskı ve şantajın, Gürcistan'da ve genel olarak bölgede süreçleri tırmandırmaya hizmet ettiği daha da açık bir şekilde görülüyor. Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Gürcistan'ın çok ağır baskılara direndiğini ve bu süreçte hükümetle birlikte toplumumuzun da çok önemli bir rol oynadığını defalarca belirttik."

Kaynak: AA " / " + Davit Kachkachishvili -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var