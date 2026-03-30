Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Kobakhidze, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin verimli olduğunu belirtti.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:

"(İki ülke arasındaki) Ortaklığımızı yenilemenin ve Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da güçlü bir müttefik olarak rolünü güçlendirmenin önemini vurguladık. Gürcistan-ABD ilişkilerini güçlendirmeye, bölgesel istikrarı ve bağlantıyı geliştirmeye kararlıyız."