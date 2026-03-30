Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin verimli geçtiğini ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını ifade etti.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Kobakhidze, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin verimli olduğunu belirtti.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:
"(İki ülke arasındaki) Ortaklığımızı yenilemenin ve Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da güçlü bir müttefik olarak rolünü güçlendirmenin önemini vurguladık. Gürcistan-ABD ilişkilerini güçlendirmeye, bölgesel istikrarı ve bağlantıyı geliştirmeye kararlıyız."