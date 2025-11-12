Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Uçakta Şehit Haberini Aldık
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştı. Özcan'ın eşi ve ailesine askeri yetkililer tarafından acı haber verildi.
Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.
Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın eşi Fatma Özcan'a evinde şehadet haberini verdi.
Şehidin Mevlana Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.
Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel