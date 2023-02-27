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GÜRBÜZBEY APARTMANI'NDA ÇALIŞMA SONA ERDİ

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Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (9)Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde çöken, yapılan incelemede ısı alınan Gürbüzbey Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışması bitti.

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (9)

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde çöken, yapılan incelemede ısı alınan Gürbüzbey Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışması bitti. Isının, kalorifer peteğinden kaynaklandığı belirtildi.

Aynı depremde yıkılan Buhara Apartmanı'nın altında kalan Bedih Kış'ın (29) çıkarılması için ekiplerin arama kurtarma çalışması ise sürüyor. (DHA)

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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