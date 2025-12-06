Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan 394 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi. NARKOKİM timlerinin X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.