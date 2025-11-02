Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu, Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tırın şüpheli bulunarak mercek altına alındığı belirtildi.

Narkotik dedektör köpeği "Kont" ve X-ray taramasıyla detaylı arama yapılan araçtaki bölmelere gizlenmiş sıvı metamfetaminin tespit edildiği, böylelikle 721 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirilen açıklamada, operasyonla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü aktarıldı.

Gümrüklerde yılbaşından bu yana çeşitli türde 30 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirilerek imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, sınır kapılarında da vatandaşlarımızı bağımlılığa, gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmekte, kaçakçılara geçit vermemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, 'yüzyılın küresel felaketi' olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz. Gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için kararlılıkla, sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.