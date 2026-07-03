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Gurbetçilerin, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Gurbetçilerin, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelişleri sürüyor
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Avrupa'dan yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, sınır kapılarında Türk bayraklarıyla karşılanıyor. Uzun yolculuğun ardından memleketlerine kavuşan vatandaşlar, duygusal anlar yaşıyor.

Gurbetçilerin, Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Araçlarına Türk bayrağı asan gurbetçiler, yurda kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giren gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Belçika'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Mehmet Yıldız, AA muhabirine, Türkiye'ye kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Aracının kaputuna Türk bayrağı astığını ve sınır kapısından gururla geçtiğini belirten Yıldız, "Sınır kapısından böyle geçmek istedik ve hazırlık yaptık. Tatilimizi memleketimizde geçireceğiz. Türkiye'ye girince zaman çok çabuk geçiyor, ziyaretlerimiz olacak. Memleket Konya, toprağımıza geldik. Gurbette hep eksiğiz, buraya gelince tamamlanıyoruz." dedi.

Döne Yıldız da yıl boyunca tatili Türkiye'de geçirmek için beklediklerini dile getirdi.

Yurda geldikleri için çok mutlu olduklarını anlatan Yıldız, "Ait olduğumuz yere, memleketimize gidiyoruz. Hevesle bekledik 365 gün boyunca. Kalbim pır pır ve gözlerim doldu sınırdan geçerken. Aracımıza Türk bayrağımızı astık, canımız vatanımıza feda olsun." şeklinde konuştu.

"Bizim için izin tam da burada başlıyor"

Belçika'dan gelen Ömer Özdal da vatana sevinerek geldiklerini söyledi.

Tatil planı yapmadıklarını ama her yeri gezmek istediklerini dile getiren Özdal, ilk olarak memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gideceğini belirtti.

Özdal, Türkiye'ye giriş yaptıkları için rahatladıklarını ifade ederek, "Tatilimizi yapacağız, yol bitmiş sayılır. Bizim için izin tam da burada başlıyor." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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