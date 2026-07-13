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İçişleri Bakanı Çiftçi'den yabancı plakalı araçların Türkiye'de kullanımıyla ilgili açıklama Açıklaması

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan vatandaşların yabancı plakalı araçlarını eş, üstsoy ve altsoy gibi yakınlarının kullanabilmesine imkan tanıyan yeni düzenlemeyi duyurdu. Acil durumlarda Türkiye'de yerleşik yakınlar da cezai işlem uygulanmadan aracı kullanabilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık. Yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin esasları vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan İçişleri Bakanlığına ulaşan talepleri ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunlarını Ticaret Bakanlığına ilettiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık. İki Bakanlığımız arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin esasları vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik. Buna göre, izin hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yurt dışında yerleşik eş, üstsoy (anne, baba, büyükanne, büyükbaba) ile altsoy (çocukları ve torunları) izin hak sahibi araçta bulunmasa da aracı kullanabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler de akrabalık şartı aranmaksızın aracı kullanabilecek. Ayrıca acil durumlarda ve bu durum süresince, araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yerleşik olan eş, altsoy ve üstsoyundan kişiler tarafından aracın kullanılması halinde cezai işlem uygulanmayacak."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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