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Narin Güran cinayetinde 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde 'faili meçhul' başvurusu reddedildi
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Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin 'faili meçhul' kapsamında yeniden ele alınması yönündeki başvurusu, dosyada yeni ve somut bir delil bulunamadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilmedi. Yargıtay'ın üç sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadığı, yapılan incelemelerde mevcut delil durumunu değiştirecek bir bulguya ulaşılamadığı bildirildi.

(ANKARA) - Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınması yönündeki başvurusu kabul edilmedi.  Dosyanın "faili meçhul" kapsamında yeniden incelenmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı ifade edildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Güran ailesi, cinayetin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınması yönünde Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmıştı.

Güran ailesi tarafından yapılan başvuruda, "Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesi ve cinayetin faili meçhul kapsamında ele alınması" talep edildi.

Adli kaynaklar, başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, Narin Güran cinayetine ilişkin yargılamanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerinde kamuoyuna açık şekilde yapıldı ve dosya karara bağlandığını kaydetti. Dosyanın "faili meçhul" kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı gerekçesiyle başvurunun kabul edilmediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, başvuruyuı dosyada mahkumiyet hükümleri bulunduğu gerekçesiyle peşinen reddetmezken, ileri sürülen iddialar ile yeni olduğu belirtilen hususların da tamamını değerlendirdi. Bu kapsamda aile fertleri ve başvuruda bulunan kişilerin dinlendiği; ileri sürülen tezler, alternatif olay senaryoları ve diğer iddiaların soruşturma ve kovuşturma dosyasındaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve yargı kararlarıyla karşılaştırılarak incelendiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" olduğunu ortaya koyan veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek "yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadığı" bildirildi.

Narin Güran dosyasında failler konusunda yargısal hükümlerin kurulduğu ve üç sanık hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezalarının Yargıtay tarafından onandığı belirtilerek, yapılan incelemelerde mevcut delil durumunu ve yargısal tespitleri değiştirecek yeni ve somut bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. Adalet Bakanlığı'nın yargı mercilerinin bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hareket ettiği belirtilerek, yeni ve somut her türlü bilgi ve delilin yetkili adli makamlarca değerlendirilmesini teminen üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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