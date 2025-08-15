Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından süren sismik hareketlilik kapsamında bugün 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde günlerdir süren sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, bugün saat 13.13'te merkez üssü Sındırgı olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
BÖLGEDE GÜNLERDİR ARTÇILAR SÜRÜYOR
Sındırgı ve çevresi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntıyla beşik gibi sallanıyor. Uzmanlar, ana depremin ardından bölgede artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.
UZMANLARDAN UYARI
Deprem uzmanları, özellikle yıkıcı deprem sonrası bölgede hasar gören binalara girilmemesi gerektiğini, artçıların risk taşıyabileceğini vurguluyor. Vatandaşlara, acil durum çantalarını hazır bulundurmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri tavsiye ediliyor.