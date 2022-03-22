Bakan Soylu'ya polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi soruldu: Dengesizlik vardı

Geçtiğimiz günlerde polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararname ile polislerin doğu görevlerinin süresi düşürüldü. Ancak bu değişiklikle birlikte polislerin bir daha şark görevi yapma durumu hasıl oldu. Bu durum da bazı polisler tarafından eleştirildi.

"POLİSLİK KONUSUNDA NE KADAR DİSİPLİN SAĞLARSAK O KADAR BAŞARILI OLURUZ"

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Güvenlik ve asayiş konusunda üç yıldır TÜİK verilerine göre halkın memnuniyeti konusunda birinci sırada. Bu kadar insan polis olmak isterken. Ne kadar çok disiplin sağlarsak o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum ve bundan da kolay kolay fedakarlık yapmıyorum. Benim korumalarım var mesela hepsi şark hizmetine gider." ifadelerini kullandı.

"LEHTE OLAN TÜM KARARLAR HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Dengesizlikten dem vuran Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu böyle rahatlamışken şark sürelerini düşürelim dedik. Şarka giden var gitmeyen var dengesizlik oluyor ve bu huzursuzluğu doğuruyor. Bu huzursuzluğu minimize edebilmek için düzenleme yaptık. Şehit ve gazi yakınlarıyla ilgili muğlaklık vardı, onu ortadan kaldırdık. Lehte olan tüm kararlar hemen yürürlüğe girecek. Bir tek bu bölge konusu tartışılıyor o da zaten 2024'te yürürlüğe girecek, daha çok zaman var, yeni bir formül olursa düzenleme olabilir." diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE VE BEKÇİ ALIMI

3600 ek göstergeyle ilgili soruya da Soylu, "3600 ek gösterge mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum. Bekçilerle ilgili 3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3 bin 250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız." dedi.