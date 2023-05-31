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Sürücülerin yol vermeme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Güncel Haberler

İstanbul Güngören'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine giren şahısların kavgası cep telefonuyla kaydedildi.

Güngören Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre kullandığı araçla ters yönden gelen bir sürücü ile seyir halindeki diğer sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

SOKAK ORTASINDA KAVGA ETTİLER

Otomobillerden inen sürücüler ve yanlarında bulunan kişiler sokak ortasında kavga etmeye başladı. Olayda bir kişi silah çıkartarak ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kalabalık grubun kavga ettiği, ardından silahların patladığı ve bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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