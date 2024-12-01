Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz

 İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor

Güngören'de Yıkım Çalışmalarında İşçi Cesedi Bulundu

Güngören'de Yıkım Çalışmalarında İşçi Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları sırasında kısmen çöken binanın altında kalan 56 yaşındaki işçi Zekeriya Yılmaz'a ulaşıldı. Yılmaz'ın cesedinin çıkarılması çalışmaları devam ediyor.

Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki binanın 29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sırasında kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçi Zekeriya Yılmaz'ın (56) yeri, arama-kurtarma ekiplerince tespit edildi.

Ekipler, iş makinelerini durdurup Yılmaz'ın bulunduğu alana indi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 günden bu yana enkaz altında kalan ve kendisine ulaşılmaya çalışılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cansız bedenini enkazdan çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Ne olmuştu?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökme sonucu iki işçi enkaz altnda kalmıştı.

Ekipler tarafından kurtarılan işçilerden biri hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili yapılan çalışma kapsamında, yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
img

Faizsiz 24 ay taksit imkanı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türk Kadınları şeklinde başlayan okul hangi okuldur? Behire Hakkı kim, hangi okulu kurdu? Behire Hakkı kurduğu okulun adı ne? Osmanlı Devleti'nde 1913'te Behire Hakkı kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, adı Türk kadınları şeklinde başlayıp, hangisiyle biten... Lewis hangi hayvandır? 2006'da ABD Connectiut'ta bir hakim saldırganlığıyla mahalleye korku saçan Lewis adlı hangi hayvana ev hapsi cezası vermiştir? 2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin ... Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı vardır? Portekiz, Avusturya, Ürdün, Malta Akdeniz'e kıyısı var mı? Kim Milyoner Olmak İster Hüseyin Görücü kimdir? İşitme engelli Hüseyin Görücü kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Arouca Benfica maçı ÖZET – GOLLER izle! Kerem Aktürkoğlu maçı özeti linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.