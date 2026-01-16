Haberler

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, E.Ç. tutuklandı.

Ceyda BIYIKLIOĞLU / GÜNGÖREN'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride oturan grup dışarı çıkıyor. Dışarda tartışmanın ardından kavga başlıyor. Kavga sırasında yaralanan Atlas'ın yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kan donduran vahşet kamerada! İşte Atlas'ın son anları
