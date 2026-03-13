Güngören'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Maltepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 1 kilogram uyuşturucu, 5 hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 yaşındaki T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güngören'de, bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Maltepe Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheli T.E. (21) gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan aramalarda 1 kilogram uyuşturucu, 5 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci