Haberler

Güngören'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 1 kilogram uyuşturucu, 5 hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 yaşındaki T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güngören'de, bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Maltepe Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli T.E. (21) gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramalarda 1 kilogram uyuşturucu, 5 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor