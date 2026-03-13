Haberler

Güngören'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 520 Gram Esrar Ele Geçirildi

İstanbul Güngören'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 520 gram esrar ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli T.E., mahkemede tutuklandı.

GÜNGÖREN'de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kilo 520 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri, iş yerine 27 Şubat Cuma günü operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, iş yerinde bulunan T.E. (21) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise poşetler içerisinde bulunan 1 kilo 520 gram esrar, 5 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.E., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
