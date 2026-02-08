Güngören'de kaza yapan sürücülerin bıçaklı kavgası kamerada

GÜNGÖREN'de seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracından aldığı bıçakla kamyon şoförüne saldırmaya çalıştı. Çevredeki kişilerin araya girmeye çalıştığı kavga başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Merter'de meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyreden 34 AR 0428 plakalı hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonunun şoförü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından aldığı bıçakla kamyon şoförüne saldırmaya başladı. Bu sırada hafriyat kamyonunun şoförü ise otomobil sürücüsüne sopayla saldırarak karşılık verdi. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son bulurken, yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.