Güngören'de toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güngören Merkez Mahallesi'ndeki inşaatta temel çalışmaları sırasında toprak kayması oldu; toprak altında kalan 52 yaşındaki işçi kurtarıldı. Bilinci kapalı olduğu belirlenen işçi ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı, belediye inşaat çalışmalarını durdurdu.
Güngören'de bir inşaatın temel çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Merkez Mahallesi Geyik Sokak'taki inşaatta temel çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada işçilerden biri toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 52 yaşındaki Mustafa Sekmen toprak altından çıkarıldı.
Bilinci kapalı olduğu belirlenen Sekmen, ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Belediye ekiplerince inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.