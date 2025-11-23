Güngören'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Güngören'de yer alan 3 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gençosman Mahallesi Kaynak Sokak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binadaki çalışanları tahliye eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel