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Güngören'de servis minibüsünün çarptığı yaya öldü

Güngören'de servis minibüsünün çarptığı yaya öldü
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Güngören'de geri manevra yapan servis minibüsü bir yayaya çarptı, yaya hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

GÜNGÖREN'de geri manevra yapan servis minibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından şoför gözaltına alındı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LAJ 858 plakalı servis minibüsü geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde servis minibüsünün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis minibüsü çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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