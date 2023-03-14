GÜNGÖREN'DE LİSEDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINA SORUŞTURMA

Güngören'de bir kız meslek lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan Mehmet D. hakkında, kız öğrencisi S.T.,'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. S.T.'nin ihbarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Mehmet D.'nin baskı ve tehditle 14 yaşından 20 yaşına kadar genç kızı cinsel olarak istismar ettiği belirtildi. Mehmet D.'nin, S.T.'ye gönderdiği kendisine ait cinsel içerikli görüntüler de dosyaya girdi

İSTİSMAR VİDEOLARI DELİL OLDU

"İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ"

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