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Güngören'de kentsel dönüşümdeki binanın doğalgaz borularının kesimi sırasında patlama: 3 yaralı

Güngören'de kentsel dönüşümdeki binanın doğalgaz borularının kesimi sırasında patlama: 3 yaralı
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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada doğalgaz borularının sökümü sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı.

Özgür EREN-Emre KURT/İSTANBUL, GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüme giren binanın doğalgaz borularının kesimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye götürüldü.

Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Öğlen saatlerinde 3 işçi doğalgaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

'PATLAMA SESİ DUYDUM'

Vildan Ünlü "Ben evdeydim, bir andan patlama sesini duydum. Büyük bir patlama sesi gelince inşaattan asansör düştü sandım. Meğer doğalgaz patlamış. 3 kişi yaralandı diye biliyorum'" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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