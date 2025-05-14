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Güngören'de Kentsel Dönüşüm Yolu Kaçışa Sahne Oldu

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Yolu Kaçışa Sahne Oldu
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Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle kapatılan yolu kullanmakta direnen sürücü, zabıta ekiplerinin üzerine otomobilini sürerek kaçtı. Zabıta ekipleri, sürücünün kendini milletvekili olarak tanıttığını iddia ediyor. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle kapatılan yolu kullanmak isteyen sürücü, otomobilini zabıta ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı.

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları dolayısıyla güvenlik önlemi alarak, Haznedar Mahallesi Posta Caddesi'nin bir bölümünü trafiğe kapattı.

Araçlar alternatif yollara yönlendirilirken, iddiaya göre 34 DYM 34 plakalı otomobilin sürücüsü güzergahını değiştirmek istemedi.

Kendisini milletvekili olarak tanıttığı öne sürülen sürücü, zabıta ekipleriyle tartıştı. Israrla yolu kullanmak isteyen sürücü, otomobilini zabıta görevlilerinin üzerine sürerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Ezilme tehlikesi geçiren zabıtalar ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Bu arada, sürücünün aracını zabıta ekiplerinin üzerine sürdüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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