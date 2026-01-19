Haberler

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldürülmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Güncelleme:
Güngören'de çocuklar arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavga sonrasında 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından sosyal medya üzerinden tehditler savuran 6 kişi gözaltına alındı.

GÜNGÖREN'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Atlas Çağlayan (17), E.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çağlayan'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen ve anneyi tehdit eden 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların devamında tehdit Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Olay 14 Ocak Çarşamba günü Güngören'de meydana geldi. Aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Atlas Çağlayan bıçaklanarak hayatını kaybetti. E.Ç tarafından üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla göğüs bölgesinden ağır yaralandı. Atlas Çağlayan, olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç. olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Diğer yandan, Çağlayan'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 3 şüpheliyle, anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit eden 1 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün gözaltına alındı. İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaların ardından Çağlayan ailesini tehdit ettiği belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükselirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

