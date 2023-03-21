GÜNGÖREN'DE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE ESKİ EŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

GÜNGÖREN'de geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Sadet Fidan (55)'ın boşandığı eşi Hüseyin Polat hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede görgü tanığı olarak ifadesi alınan mahalle sakini Serkan Kaya, "Oğuzhan babasına, 'Annemi sen aşağıya attın' diye bağırdı. Hüseyin Polat da Oğuzhan'a küfrederek, 'Sizi de öldüreceğim' sözleriyle karşılık verdi" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Sadet Fidan ile şüpheli Hüseyin Polat'ın (52) 2019 yılında boşandıkları belirtildi. Sadet Fidan'ın 30 Mart 2022 tarihinde, eski eşinin internette gördüğü müstehcen videolardaki kişiyi kendisine benzeterek, 'Senin gırtlağını keseceğim, geberteceğim' sözleriyle tehdit ettiği için şikayetçi olduğuna yer verildi. Aralarında bu nedenle husumet başladığı anlatılan iddianamede, olay günü Sadet Fidan'ın yüksekten düşme sonucu ağır yaralandığı kaydedildi. Ayrıca olay yerinde Hüseyin Polat'a oğlu Oğuzhan Polat'ın 'Annemi sen öldürdün' dediği ve kavga ettikleri belirtildi.

"BABAMIN ANNEMİ PENCEREDEN ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Oğuzhan Polat ifadesinde, çocukluğundan itibaren annesinin babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Aynı zamanda uyuşturucu madde kullanır. Malum video konusundan dolayı anneme haksız ithamlarda bulundu. Olay günü akşam eve geldiğimde kapıyı açan olmadı. Babam cama çıkıp 'Annenle işim var, sen git eve gelme' dedi. Kötü bir şeyler olduğunu sezdim diğer zillere de bastım ancak açan olmadı. 5 dakika sonra babam koşarak binadan çıkıp, 'Annen düştü' diye bağırdı. Babamla birlikte annemin düştüğü arka bahçe kısmına koştuk, yaralı ve bilinci kapalı yerde yatar vaziyetteydi. Babam malum video yüzünden annemi sürekli tehdit ediyordu. Babamın annemi pencereden attığını düşünüyorum" dedi.

Sadet Fidan diğer oğlu Ömer Polat da benzer şekilde ifade verirken, annesinin hayat dolu bir insan olduğunu, intihar edecek biri olmadığını söyledi.

"PENCEREDEN EŞİMİ ATMADIM TARTIŞMA NEDENİYLE İNTİHAR ETTİ"

İnternette gezinirken gördüğü müstehcen bir videodaki kadını eski eşine benzettiğini ifade eden Hüseyin Polat ise, "Bu konuda oğlum Oğuzhan ve eski eşimle görüştüm ancak inkar etti. Olay günü akşam saatlerinde eski eşimin evine geldim. Normalde de birbirimize gelip gideriz. Daha sonra bu video muhabbeti açıldı ve tartışmaya başladık. Sözlü olarak tartıştık, sinirimden sağa sola vurdum. Sonra oğlum Oğuzhan zile bastı. Kendisine pencereden 'Oğlum eve gelme annenle işimiz var' dedim. Tam bu sırada evde Sadet'i göremedim, arka bahçe tarafından bağrışma sesleri gelince binanın arka tarafına baktım. Tartıştığım eski eşimi yerde yatar vaziyette gördüm, hemen aşağı indim. Pencereden eşimi atmadım, muhtemelen yaşanan tartışma sebebiyle eşim intihar etti" diye konuştu.

"SİZİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

İddianamede, olay günü apartmanın dış kapısında oturan mahalle sakini Serkan Kaya'nın, görgü tanığı olarak ifadesi yer aldı. Kaya, "Olaydan sonra Oğuzhan babasına 'Annemi sen aşağıya attın' diye bağırdıHüseyin Polat da Oğuzhan'a küfrederek, 'Sizi de öldüreceğim' sözleriyle karşılık verdi" dedi.

Hüseyin Polat'ın, Sadet Fidan'ı oturduğu dairenin arka penceresinden itekleyerek, düşmesine neden olduğu belirtildi. Polat hakkında 'Boşandığı eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.