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Güngören'de Balkon Çöktü: Bina Tahliye Edildi

Güngören'de Balkon Çöktü: Bina Tahliye Edildi
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Güngören'de birinci katındaki balkonu çöken 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

Güngören'de birinci katındaki balkonu çöken 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen nedenle kısmen çöktü.

Binanın giriş katına düşen molozlar ve kopan beton parçalarının çıkardığı sesler üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edilerek, kapılar mühürlendi.

Binanın çevresine güvenlik açısından barikat dizildi.

Kaynak: AA
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