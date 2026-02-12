Haberler

Rize'de Heyelan: Ev Toprak Altında Kaldı

Güncelleme:
Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu boş bir ev toprak altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev sahibi durumu şükürle karşıladı.

RİZE'nin Güneysu ilçesi Başköy köyünde meydana gelen heyelanda tek katlı ev, toprak altında kaldı.

İlçeye bağlı Başköy köyünde önceki gece heyelan meydana geldi. Yol kenarında bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı ev, toprak altında kaldı. İhbar üzerine in ihbarıyla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. Evinin heyelan altında kaldığı öğrenen Adnan Bostan, bölgeye gelerek ekiplerin incelemesi takip etti.

'ÇOK ŞÜKÜR, EVDE DEĞİLDİK'

Adnan Bostan, "Gece 2'de yukarısı koptu geldi, eve vurdu. 90 metrekare büyüklüğünde bir evimizdi. Evimizi donatmıştık. Afet oldu ve bundan dolayı evimiz yok oldu" dedi. Havva Bostan ise "Allah'tan geldi. Çok şükür, evde değildik. Ama malda canın yongasıdır. Bizim durumumuz çok iyi olmadığı için bizim biraz daha fazla yongamızdır. Allah korudu, hamdolsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
