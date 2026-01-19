Haberler

Albüm: Endonezya'nın Güney Sulawesi Eyaletindeki Uçak Kazasında 1 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Albüm: Endonezya'nın Güney Sulawesi Eyaletindeki Uçak Kazasında 1 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Güncelleme:
Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde bulunan Bulusaraung Dağı'na düşen ATR 42-500 tipi uçaktaki bir kişinin cesedine ulaşıldı. Uçakta toplam 10 kişi bulunuyordu.

GÜNEY SULAWESİ, 19 Ocak (Xinhua) -- Endonezyalı kurtarma ekipleri, pazar günü ülkenin Güney Sulawesi eyaletinin Pangkep bölgesindeki Bulusaraung Dağı'nda düşen ATR 42-500 tipi uçakta bulunan bir kişinin cansız bedenine ulaştığını bildirdi.

Uçak, cumartesi günü hava trafik kontrolüyle iletişimin kesildiği sırada Yogyakarta'dan Makassar'a uçuş yapıyordu. Resmi verilere göre, uçakta 7 mürettebat üyesi ve 3 yolcu olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu.

