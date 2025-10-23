Güney Sudan'da Sel Felaketi: 335 Bin Kişi Evlerini Terk Etti

Güney Sudan'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen seller, binlerce kişinin yaşamını olumsuz etkiledi ve yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) ekim ayı raporuna göre, temmuz ayında yoğunlaşan yağışlar ülke genelindeki 6 eyalette sellere yol açtı.

17 Ekim itibarıyla, altı eyaletteki 26 ilçe selden etkilendi. Jonglei ve Unity eyaletleri, en fazla hasarın yaşandığı bölgeler arasında yer alırken, yaklaşık 335 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

OCHA, 61 okulun selden etkilendiğini, 22 binden fazla çocuk ile 700 öğretmenin bu durumdan zarar gördüğünü bildirdi.

Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kesintiye uğradığı ülkede, artan su kaynaklı hastalıklar ve gıda güvensizliği mevcut insani krizi derinleştirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Güney Sudan Temsilciliği, bu yıl yaşanan sel felaketinin geçen yıla göre daha şiddetli olduğunu belirterek, selin devam etmesi halinde 1 milyondan fazla kişinin etkilenme, 400 bin kişinin ise yerinden edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

BM ve insani yardım kuruluşlarının, erişim güçlüklerine ve fon kesintilerine rağmen hayat kurtarıcı yardımları ulaştırmaya çalıştığı ancak mevcut kaynakların yetersiz kaldığı aktarıldı.

Son yıllarda art arda yaşanan seller, Güney Sudan'ın iklim değişikliğine karşı kırılganlığını giderek artırıyor.

Ülke, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da benzer felaketlerle karşı karşıya kalmış, bu süreçten milyonlarca kişi etkilenmişti.

Uzmanlar, bu yılki sel felaketinin, halihazırda süren gıda güvensizliği, iç çatışmalar ve salgınlarıyla birleşmesi durumunda, ülkeyi kritik bir insani felaketin eşiğine getirebileceği uyarısında bulunuyor.

BM kuruluşları ve insani ortakların sahadaki yardım çalışmalarını sürdürdüğü ancak durumun gelecek haftalarda daha da kötüleşmesinden endişe edildiği belirtiliyor.