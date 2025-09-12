Güney Sudan'da Sel Felaketi: 100 Binden Fazla Kişi Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Güney Sudan Temsilcisi Marie-Helene Verney, Güney Sudan'da yaşanan sellerin 100 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini belirterek, çatışmalar ve fon kesintilerinin yardımları engellediğini bildirdi.

Verney, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi bağlanarak, değerlendirmelerde bulundu.

"Güney Sudan'da yeni ve ölümcül seller 100 binden fazla kişiyi yerinden etti. Çatışmalar ve fon kesintileri yardımları engelliyor." diyen Verney, ülkenin sel ve çatışmaya en yatkın eyaletlerinden bazılarındaki toplulukların çifte krize maruz kaldığını belirtti.

Verney, sel mağdurlarının çoğunun, Şubat 2025'ten bu yana yeniden başlayan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar olduğunu kaydetti.

"Sel baskınları devam ederse, yıl sonuna kadar 400 bine kadar insan yerinden edilebilir ve bu rakam 2024'te görülen sel kaynaklı yerinden edilme seviyelerini aşabilir." diyen Verney, eylül ve ekim arasında en yoğun etkilerin görülmesinin beklendiğini söyledi.

Verney, sellerle ilgili bu durumun, tüm halkı yok etme, açlığı artırma ve özellikle kadınlar ile kız çocukları için koruma risklerini artıma tehdidi oluşturduğunun altını çizdi.

Müdahale için gereken kaynakların tehlikeli derecede düşük kalmaya devam ettiğini belirten Verney, "BMMYK, bu kötüleşen krizin daha da kötüye gitmesini önlemek için acilen uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulunuyor." diye konuştu.