Güney Marmara'da Feribot Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruya göre, 8 Ağustos Cuma günü bazı seferlerde hizmet verilemeyecek.

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferlerinin bazıları yapılamayacak.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 8 Ağustos Cuma günü, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan saat 12.30, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise saat 14.30 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

