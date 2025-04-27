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Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal Edildi
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri yapılamayacak. GESTAŞ AŞ, iptal edilen sefer saatlerini duyurdu.

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri yapılamayacak.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15, Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30, Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 17.00, Balıklı'dan saat 08.00, 12.00, 18.00 ve 20.30, Marmara'dan saat 07.00, 16.00 ve 21.30, Ekinlik'ten saat 06.20, 13.20, 16.30 ve 22.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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