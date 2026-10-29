Güney Koreli vekil Jin, ABD Pasifik Komutanlığı vizesinin reddedildiğini açıkladı

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Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti'den (DP) milletvekili ve Parlamento Savunma Komitesi Başkanı Jin Sung-joon, ABD Pasifik Komutanlığına yapacağı ziyaret için başvurduğu ABD vize başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jin, gelecek ay Güney Kore-ABD ittifakını ve ikili güvenlik işbirliğini güçlendirme yollarını görüşmek üzere, bir parlamento heyetine başkanlık ederek Hawaii'deki ABD komutanlığına gitmeyi planlıyordu.

Jin, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'ye vize başvurusunun reddedildiğini gösteren bir belgeyi de ekleyerek, "Güney Kore Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanına ABD tarafından vize verilmemesinden dolayı derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

ABD'ye gidecek heyetin ABD Pasifik Komutanı Amiral Samuel Paparo dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle görüşmeyi planladıklarını aktaran Jin, 2014'te parlamento komitesi üyesi olarak aynı ABD komutanlığını ziyaret etmiş olduğu göz önüne alındığında, bu ret kararını anlamanın güç olduğunu ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili olarak ABD tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Jin'in vize başvuru sürecinin aslında hala devam ediyor gibi göründüğünü belirtse de kişisel vize başvurularına ilişkin detayları doğrulayamayacaklarını da vurguladı.

Kaynak: AA