Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Güney Koreli vekil Jin, ABD Pasifik Komutanlığı vizesinin reddedildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Koreli vekil Jin Sung-joon, ABD Pasifik Komutanlığı ziyareti için vize başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Jin, heyetin Amiral Samuel Paparo ile görüşmeyi planladığını, Dışişleri Bakanlığı ise ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin devam ettiğini belirtti.

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti'den (DP) milletvekili ve Parlamento Savunma Komitesi Başkanı Jin Sung-joon, ABD Pasifik Komutanlığına yapacağı ziyaret için başvurduğu ABD vize başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jin, gelecek ay Güney Kore-ABD ittifakını ve ikili güvenlik işbirliğini güçlendirme yollarını görüşmek üzere, bir parlamento heyetine başkanlık ederek Hawaii'deki ABD komutanlığına gitmeyi planlıyordu.

Jin, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'ye vize başvurusunun reddedildiğini gösteren bir belgeyi de ekleyerek, "Güney Kore Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanına ABD tarafından vize verilmemesinden dolayı derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

ABD'ye gidecek heyetin ABD Pasifik Komutanı Amiral Samuel Paparo dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle görüşmeyi planladıklarını aktaran Jin, 2014'te parlamento komitesi üyesi olarak aynı ABD komutanlığını ziyaret etmiş olduğu göz önüne alındığında, bu ret kararını anlamanın güç olduğunu ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili olarak ABD tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Jin'in vize başvuru sürecinin aslında hala devam ediyor gibi göründüğünü belirtse de kişisel vize başvurularına ilişkin detayları doğrulayamayacaklarını da vurguladı.

Kaynak: AA
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında

Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu

Koskoca Mourinho kameralara böyle yakalandı!
70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş cezaevinden çıkıyor
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

Bu kareyi kimse beklemiyordu!
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi