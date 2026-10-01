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Güney Koreli Shinhan Bank, 25 bin müşterisinin verisinin sızdığını açıkladı

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Güney Kore'de Shinhan Bank'a düzenlenen siber saldırıda yaklaşık 25 bin müşterinin isim, telefon, kredi ve yıllık gelir verilerinin sızdırıldığı açıklandı. Banka, hasarı en aza indirmek için acil önlemler aldığını ve veri sızıntısını inceleyecek ekip görevlendirdiğini belirtti.

Güney Kore'de, bankaya düzenlenen siber saldırıda yaklaşık 25 bin müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Shinhan Bank'a siber saldırı düzenlendi.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 25 bin müşteriye ait isim, telefon numarası, kredi bilgileri ve yıllık gelirlerine ilişkin verilerin sızdırıldığı ifade edildi.

Siber saldırı kaynaklı hasarı en aza indirmek amacıyla acil önlemler alındığı vurgulanan açıklamada, veri sızıntısını incelemek üzere ekip görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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