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SK Hynix'ten yapay zeka için 38 milyar dolarlık yeni yatırım

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Güney Koreli çip üreticisi SK hynix, yapay zeka kaynaklı bellek talebini karşılamak için iki yeni üretim tesisi kurmak üzere yaklaşık 38 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Tesislerin inşası 2027'de başlayıp 2029'da tamamlanacak.

Güney Kore merkezli çip üreticisi "SK hynix", yapay zeka ile ilgili bellek talebinin artmaya devam etmesi üzerine iki yeni bellek çipi üretim tesisi kurmak için yaklaşık 54 trilyon won (38 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı.

Güney Kore basınındaki haberlere göre şirket, biri 24,8 milyar dolarlık ve diğeri 13,47 milyar dolarlık yatırımla iki ayrı bellek çipi tesisi kuracağını duyurdu.

Bu yatırımlarla şirket, yapay zeka altyapısının tetiklediği, hızla artan talep karşısında SK hynix'in hem DRAM hem de NAND bellek kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Açıklamaya göre, tesislerin inşasına 2027'de başlanması ve 2029'da tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA
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