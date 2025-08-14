Güney Kore Yüksek Mahkemesi 'Baby Shark' İddiasını Redetti

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 'Baby Shark' çocuk şarkısının bir ABD'li bestecinin şarkısını kopyaladığı iddiasını içeren telif hakkı davasını reddetti. Besteci Jonathan Wright, mahkemenin verdiği red kararını temyiz etti ancak Yüksek Mahkeme, talebini kabul etmedi.

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, popüler çocuk şarkısı "Baby Shark"ın kendisine ait bir şarkının kopyası olduğu iddiasıyla ABD'li besteci Jonathan Wright'ın açtığı telif hakkı davasında verilen ret kararını onadı.

Yonhap'ın haberine göre, ABD'li besteci Wright, Güney Kore'deki "Baby Shark" şarkısının, 2011'de yayınlanan kendine ait bir şarkıyı taklit ettiği iddiasıyla 2019'da dava açtı.

Yerel mahkeme, Wright'in telif hakkı talebini reddetti.

Wright, bunun üzerine Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, Wright'ın şarkısının telif hakkı yasasıyla korunan türev bir çalışma olarak kabul edilmediği gerekçesiyle verilen ret kararını onadı.

"Baby Shark", bir köpekbalığı ailesini ve su altında küçük balık avlamalarını konu alan ve tüm dünyada bilinen bir çocuk şarkısıdır.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
