Güney Kore, yerli hipersonik füze sisteminin ilk test atışını başarıyla yaptı

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Güney Kore, yerli olarak geliştirdiği ilk hipersonik füze sisteminin test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, alçak irtifada uçan bir hipersonik süzülme füze sisteminin test edildiği belirtildi.

Yerli olarak geliştirilen ilk hipersonik füze sisteminin başarıyla icra edilen test atışının uçuş yörüngesi ve hız gibi temel hipersonik teknolojileri doğrulamak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, hipersonik süzülme aracı düşman hedeflerine "ani ve hassas saldırı yapabilecek, dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyan stratejik bir varlık" olarak tanımlandı.

Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un da test atışını izlediği aktarıldı.

Kaynak: AA